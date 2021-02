Fisco: GdF ferma a Milano professionista coinvolto in inchiesta su imprenditore Fassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito lo scorso fine settimana un fermo, su disposizione dei pm Paolo Storari e Giordano Baggio, nei confronti di un 70enne accusato di "impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" per 6 milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta per frode fiscale e autoriciclaggio a carico di Paolo Fassa, l'imprenditore trevigiano di 78 anni, e la figlia. Il fermo del professionista residente in Svizzera si sarebbe reso necessario - da quanto si è saputo - in quanto vi era il pericolo di fuga dal momento che l'uomo stava per andare in Spagna. All'inizio dell'anno, l'8 gennaio, a Fassa, patron dell'omonima azienda produttrice di materiali edili Fassa Bortolo, i finanzieri hanno sequestrato lo yacht di lusso "Blanca", ormeggiato al porto di Genova e battente bandiera britannica, oltre a 1,5 milioni di euro circa depositati sui conti correnti societari e personali. Stando alle indagini del nucleo di Polizia economico-finanziaria delle Fiamme gialle, Fassa e la figlia avrebbero messo in piedi un giro di "false fatturazioni di prestazioni pubblicitarie e funzionale alla commissione di condotte di auto-riciclaggio, attraverso l'interposizione di società straniere". Padre e figlia, "grazie alla complicità di un sodalizio criminale composto da professionisti e altri imprenditori italiani ed esteri, avrebbero impiegato "somme di denaro, provento di frode fiscale, veicolandole verso società off-shore con sede in Croazia, Svizzera, Principato di Monaco e Panama, funzionali all'acquisito e alla gestione" dello yacht.(Rem)