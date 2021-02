Brasile: media, governo ignorato dalla Cina su richiesta sostituzione ambasciatore Yang (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 novembre 2020, sempre Eduardo Bolsonaro aveva accusato la Cina di spionaggio. Il deputato affermava che il Brasile avrebbe sostenuto un progetto sul 5G guidato da aziende dagli Stati Uniti per "allontanarsi" dalla tecnologia cinese. L'ambasciata cinese aveva criticato la dichiarazione del deputato in una nota, definendo "infondate" le segnalazioni di spionaggio di Bolsonaro, paventando "conseguenze negative" per chiunque avesse disturbato la partnership Cina-Brasile. Il ministero degli Esteri brasiliano aveva affermato che il tono della risposta dell'ambasciata alle dichiarazioni del membro del Congresso era stato "offensivo" e "dannoso per l'immagine della Cina presso l'opinione pubblica brasiliana". (Brb)