Covid: Gentiloni, certificato vaccini non può dare diritti speciali

- Non si può legare il certificato di vaccinazione a diritti speciali fino a quando tutti avranno accesso al vaccino. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa dopo l'Eurogruppo. "Sul passaporto" sanitario, "questo dipende dai Sistemi sanitari nazionali, ma questo certificato non lo puoi legare a diritti speciali fino a quando tutti avranno accesso al vaccino. Non si può discriminare dando diritti speciali a chi è stato vaccinato prima, visto che non tutti possono averlo subito. Ma può essere utile avere questo documento per i sistemi sanitari almeno", ha dichiarato. (Beb)