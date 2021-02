Camera: nasce gruppo Cambiamo!, in arrivo tre deputati da Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce a Montecitorio il gruppo parlamentare di Cambiamo!. La nuova componente della Camera sarà presentata domani dal leader del movimento, Giovanni Toti. Componente che, a quanto si apprende, sarà composta da due deputati provenienti da Forza Italia, Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino, che da oggi sono iscritti al gruppo Misto. Possibile l’addio a FI anche da parte di Guido Della Frera. I parlamentari vanno così ad aggiungersi agli attuali cinque deputati di Cambiamo!, che sono Manuela Gagliardi, Stefano Benigni, Claudio Pedrazzini, Giorgio Silli ed Alessandro Sorte, ed ai due deputati di Popolo protagonista, Gianluca Rospi e Fabiola Bologna. L'appuntamento - è scritto in una nota - è per domani 16 febbraio, alle 18, nella sala riunioni Capranichetta in piazza di Montecitorio. Nel corso dell'appuntamento - conclude la nota - verranno illustrate le idee e le iniziative della componente riguardanti il governo presieduto da Mario Draghi. (Rin)