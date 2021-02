Chiusure piste da sci fino al 5 marzo, scontro tra i ministri Garavaglia e Speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' scontro tra ministri per la decisione del governo di chiudere gli impianti sciistici fino al 5 marzo. Ad attaccare è il neoministro Massimo Garavaglia, titolare del dicastero del Turismo: "E' evidente che la stagione è finita. La colpa è del governo, ora paghi", dice senza troppi giri di parole. L'ordinanza è stata varata dal collega Roberto Speranza, ministro della Salute riconfermato nel governo Draghi, e motivata dalla relazione preoccupante del Cts sull'andamento della pandemia in riferimento alle varianti che si stanno diffondendo, soprattutto quella inglese.Tuttavia, per il ministro del Turismo, le ragioni di carattere epidemiologico non tolgono che azzerare un settore a poche ore dal via di una ripresa così fortemente attesa e preparata configuri un danno gravissimo da imputare all'esecutivo. "Le indennità per la chiusura improvvisa sono da quantificare - ha affermato Garavaglia - ma sicuramente nel prossimo decreto una quota importante dei 32 miliardi di euro andrà alla montagna: non credo ci siano problemi a capire l'entità del danno e questo va fatto. La montagna finora è stata dimenticata - ha proseguito Garavaglia - alla montagna non è arrivato nulla finora, se non qualche briciola, ci sono alberghi chiusi da dieci mesi, ci sono stagionali che non hanno la possibilità di lavorare: gli indennizzi sono importanti per evitare che la gente rinunci ad andare avanti". Rispondendo a chi gli ha chiesto se ci fosse già un'idea dell'entità del danno, Garavaglia ha ricordato che "tolti i sistemi di impianti e funi, c'è già un documento condiviso tra le Regioni che parla già di 4,5 miliardi di danni. A questi vanno aggiunte risorse per gli impianti".E in merito alla decisione presa dal ministro alla Salute, Garavaglia ha aggiunto: "La normativa attuale prevede per assurdo che il ministro competente possa prendere decisioni in autonomia, evidentemente c'è qualcosa da registrare. Il governo si è appena insediato, penso che una valutazione verrà fatta dai ministri competenti". In riferimento alla ripartenza ha poi precisato: "Due cose sono fondamentali, la prima è la programmazione, la seconda lavorare sul sistema di competitività. Finalmente programmazione - ha concluso Garavaglia - non si può sapere il giorno prima cosa succede il giorno dopo, bisogna avere tempo di lavorare per programmare con serietà cosa succede d'estate e nella prossima stagione per tempo".Critiche sulla decisione di chiudere gli impianti sciistici fino al 5 marzo sono arrivate anche da alcuni governatori di Regione. "Non si può arrivare a decisioni del genere con così poco preavviso", ha osservato il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, seguito a stretto giro da quello della Lombardia, Attilio Fontana, che giudica "assurdo apprendere dalle agenzie di stampa la decisione" di "non riaprire gli impianti sciistici a poche ore dalla scadenza dei divieti" a dimostrazione, ha aggiunto "che il sistema delle decisioni di 'settimana in settimana' è devastante sia per gli operatori, sia per i cittadini". Non si è fatto attendere poi il governatore della Liguria, Giovanni Toti, per il quale l'ordinanza è "surreale" e il governo Draghi dovrebbe piuttosto puntare ad "allargare la cabina di regia non solo alle voci mediche ma anche quelle economiche". Una decisione "surreale" anche per il Piemonte che con il presidente Alberto Cirio, fa osservare che il "mondo della neve ha ricevuto dallo stesso Cts il 4 febbraio, dieci giorni fa, il via libera ad aprire il 15. Il Cts gli ha detto anche con quali regole, quali costi assumere, in che modo aprire". Infine il presidente Luca Zaia che per il Veneto rivendica "indennizzi" e non solo più "ristori" perché saranno necessari "riconoscimenti per il danno subito", visto il preavviso di sole "quattro ore". (Rin)