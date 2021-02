Governo: Meloni a direzione nazionale Fd'I, mia proposta è no a fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione di Fratelli d’Italia nella giornata di mercoledì al Senato e di giovedì alla Camera "dovrà essere una posizione chiara con un voto contrario alla fiducia del governo Draghi e ribadendo la piena disponibilità a lavorare per il bene della nazione. Credo che siano giuste una posizione chiara e un’opposizione patriottica". E' quanto ha detto - riferisce una nota - la presidente di Fd'I Giorgia Meloni intervenendo in videoconferenza durante la direzione nazionale del partito che è ancora in corso. "Si può dire senza timore di smentita, che gli italiani sono rimasti molto delusi dalla squadra di governo che Mario Draghi ha messo in campo", ha continuato la presidente Meloni affermando che: "Ci sono alcuni elementi che balzano agli occhi anche ai più distratti dalla politica: il primo sicuramente è la totale assenza di una forte discontinuità con l’esperienza di Giuseppe Conte. E' curioso che si dica che Draghi sia necessario a salvare l’Italia dal governo Conte se il suo esecutivo ha gli stessi i ministri. Il secondo elemento che balza agli occhi è che il Pd è il partito trainante del nuovo governo e questo è oggettivamente intollerabile e ingiustificabile", ha concluso la presidente di Fd'I. La proposta verrà votata al termine degli interventi. (Com)