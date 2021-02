Foibe: Consiglio comunale Milano approva all'unanimità odg di Fratelli d'Italia su ricordo tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato con 31 voti favorevoli (e due consiglieri che non hanno partecipato al voto) un ordine del giorno di Fratelli d'Italia sul ricordo della tragedia delle Foibe. Il testo impegna il sindaco e la giunta a "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, promuovendo un convegno scientifico aperto alla cittadinanza, invitando come relatori gli storici contemporaneisti che hanno maggiormente contribuito a ricostruire il contesto storico della tragedia; realizzando a Palazzo Reale o in altri analoghi spazi una mostra fotografica che possa successivamente essere rimodulata e messa a disposizione dei nove Municipi cittadini; organizzando, anche coinvolgendo i nove municipi, proiezioni di film e documentari sulla tragedia". "È necessario che le istituzioni nazionali e locali si impegnino ancora di più affinché sia resa nota a tutte le generazioni la tragedia delle Foibe e non ne vengano dimenticate le vittime e le responsabilità", sottolinea l'ordine del giorno, che ricorda come il Comune di Milano abbia inaugurato lo scorso 10 ottobre un monumento in ricordo dei martiri delle Foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati. (Rem)