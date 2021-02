Covid: Ghiroldi (Lega), necessario poter tornare a vivere la montagna, contento per parole Garavaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione del Ministro Speranza, comunicata nella serata di ieri, è intollerabile per modi e tempi con cui è stata assunta. Sono settimane che gli operatori dei settori della montagna si preparano alla riapertura; ricevere comunicazione che non potranno lavorare a meno di 12 ore dall'apertura degli impianti è un colpo durissimo e irricevibile. Voglio credere che questo sia l'ultimo atto di Governo in stile Conte bis. Non è più tollerabile navigare a vista e comunicare l'oggi per l'indomani decisioni che riguardano le vite di migliaia e migliaia di lavoratori, solo in Lombardia i lavoratori della neve sono oltre 150mila".Lo afferma in una nota il consigliere regionale lombardo della lega, Francesco Ghiroldi spiegando di essere "contento delle parole del Ministro Garavaglia, che conosce i territori di montagna e la loro realtà economica, che ha esplicitamente parlato di danno economico creatosi per l'atteggiamento di Speranza e ha esplicitato la necessità di operare indennizzi economici per questa scelta del Governo; ottimo che si sia impegnato a sostenere gli impiantisti e il mondo del turismo invernale già nel prossimo decreto ristori". "Auspico che questa presa di posizione del Ministro al turismo apra una nuova stagione di rapporto istituzionale con il Governo di Roma - conclude Ghiroldi - nella quale l'attenzione alle realtà montane sia massima. Chi, come me, vive in un territorio di montagna ha il diritto di poter vivere della montagna. Urgono politiche e investimenti specifici affinché le comunità di montagna possano ancora vivere e avere un futuro". (Com)