- Per la ripresa è fondamentale incoraggiare occupazione e crescita dei redditi. Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe. "Abbiamo riconosciuto che per avere una ripresa sostenibile dobbiamo incoraggiare l'occupazione e la crescita dei redditi. E' un elemento fondamentale per la ripresa", ha dichiarato. (Beb)