Ue: Mef, Eurogruppo incentrato su situazione macroeconomica ed emergenza sanitaria

- Nella riunione odierna dell’Eurogruppo sono stati affrontati i temi relativi alla situazione macroeconomica e a quella sanitaria. In particolare, si legge in una nota informale del Mef, sono stati ascoltati esperti dell’Oms che hanno fornito il loro punto di vista sull’evoluzione della pandemia. Nella discussione generale, fra gli elementi positivi citati, l’avvio delle campagne vaccinali nei diversi Paesi, mentre resta preoccupazione per le nuove varianti del virus. È stata sottolineata quindi la necessità di estendere con la massima velocità possibile le campagne vaccinali, anche su scala globale. È stata sottolineata l’importanza di una adeguata preparazione a livello mondiale per le crisi di questo tipo. Sul fronte degli sviluppi macroeconomici, che continuano a essere legati a quelli sanitari, la Commissione ha illustrato le sue previsioni d’inverno, dalle quali emerge un miglioramento delle prospettive, a causa della riduzione di alcuni rischi, ad esempio quello collegato alla scoperta del vaccino e quello legato alla Brexit. Lo scenario, si legge ancora, resta comunque caratterizzato da una forte incertezza, che suggerisce cautela e gradualità nel prendere decisioni e che evidenza l’importanza di politiche di supporto all’economia che non devono essere ritirate troppo presto. La politica fiscale deve essere quindi definita sulla base delle circostanze. (segue) (Com)