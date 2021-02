Ue: Mef, Eurogruppo incentrato su situazione macroeconomica ed emergenza sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, si legge ancora nella nota, è necessario adottare un approccio coordinato nel processo decisionale, che nella gestione della crisi a livello europeo si è dimostrato un elemento fondamentale. Sulla discussione relativa al ruolo internazionale dell’euro, è stata sottolineata l’importanza di mercati di capitali in euro liquidi e ampi, che superino la frammentazione attuale: centrale il ruolo di euro-safe asset, inclusa la possibilità di emissioni sovrane green congiunte. Strategico potrà poi essere lo sviluppo dell’euro digitale, affrontando con efficacia ogni possibile criticità. Fra i temi in agenda anche una discussione generale sulla solvibilità del settore delle imprese, in considerazione delle ingenti misure adottate durante la pandemia per sostenere aziende e lavoratori. È pertanto importante monitorare l’evolversi della situazione e cominciare a riflettere su come orientare al meglio questo sostegno nella prossima fase, verso soluzioni più specifiche e mirate. (Com)