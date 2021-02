Pa: Brunetta, presunta intervista su smart working è del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neo ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, afferma di leggere sul sito web del "Il Corriere della Sera" di una sua intervista pubblicata oggi "alle ore 19.13, a Claudia Voltattorni dal titolo 'Basta smart working, i dipendenti pubblici tornino in ufficio'. Il contenuto pubblicato nella sedicente intervista - precisa il ministro in una nota - si riferisce ad un mio intervento a Tgcom24 in data 22 giugno dello scorso anno, periodo nel quale sembrava che la pandemia fosse in via di superamento, con il ritorno auspicato alla normalità. Quindi, io non ho rilasciato alcuna intervista, a nessuno, come doveroso riserbo, in attesa del discorso programmatico del presidente del Consiglio Mario Draghi alle Camere del prossimo mercoledì al Senato e giovedì alla Camera, con conseguente dibattito parlamentare e voto di fiducia. Sono sconcertato e dispiaciuto - aggiunge -. Dal momento del giuramento, io non ho rilasciato alcuna intervista, né scritto alcun articolo. Nulla".(Com)