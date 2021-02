Milano: Consiglio comunale chiede intitolazione di giardino viale Stelvio a Fratel Ettore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intitolare il giardino di viale Stelvio a Milano a Fratel Ettore, religioso dell'ordine dei Camilliani, per il suo impegno in favore dei senzatetto della Stazione Centrale di Milano. Lo chiede una mozione del consigliere comunale della Lega Gabriele Abbiati, approvata all'unanimità dall'Aula di Palazzo Marino. Fratel Ettore - ricorda la mozione - inizia la sua opera a Milano "all'inizio degli anni Settanta, presso la comunità San Camillo, dove scopre la 'crisi delle strade' che dopo il boom economico degli anni Cinquanta e Sessanta sono popolate da disadattati ed emarginati, che lui comincia ad aiutare e ospitare e in brevissimo tempo il numero di persone che si rivolgono a lui aumenta enormemente. A seguito di ciò orienta tutto il suo impegno all'assistenza materiale e spirituale di un gran numero di persone che gravitano intorno alla Stazione Centrale e dà vita al primo rifugio in un tunnel sotto la Stazione". "La sua testimonianza di straordinaria carità cristiana a favore dei più poveri fra i più poveri fu evidente a tutti, credenti e non credenti, e portò molte coscienze a interrogarsi sul proprio atteggiamento nei confronti del prossimo più emarginato", sottolinea il testo, che - ricordando anche la causa di beatificazione di Fratel Ettore in corso - impegna sindaco e giunta a intitolare "un luogo simbolo, che potrebbe essere il giardino posto in viale Stelvio angolo via Paolo Bassi, prospicente alla Clinica Pio X e attualmente denominato solo 'Parco viale Stelvio', che possa ricordarlo come merita". (Rem)