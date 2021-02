Pa: Brunetta, arrivata smentita del Corriere, vecchia intervista e contesto diverso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco arrivata la smentita del Corriere.it". Lo scrive su Twitter il neo ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che allega anche la smentita del quotidiano online: "Per un disguido e un nostro errore di cui ci scusiamo con il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e con i lettori, è andato online un articolo su una vecchia intervista dell’allora deputato Brunetta che riguardava un contesto completamente diverso in cui si pensava di poter tornare alla normalità".(Rin)