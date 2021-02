© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:COMUNE:- Assemblea capitolina. (ore 11)VARIE:- Conferenza stampa online "Pandemia e turismo incoming: l'impatto della crisi sulle agenzie di viaggio”. Fiavet Lazio presenterà i risultati emersi dall’indagine conoscitiva "i dati della crisi delle Agenzie di Viaggio emerse in una indagine di Fiavet Lazio e Ebtl". Interverranno: Ernesto Mazzi, presidente di Fiavet Lazio; Tommaso Tanzilli, presidente dell’ente bilaterale del turismo del Lazio Francesca Sofia, responsabile del settore qualità, formazione e servizi al lavoro di Ebtl. (ore 12)- Presidio di protesta in Piazza Montecitorio a Roma, promosso dalle sigle sindacali della casa, per chiedere di preservare il blocco degli sfratti. (ore 15) (segue) (Rer)