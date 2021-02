© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE:- L'associazione Ricostruire e l'Ambasciata di Israele in Italia discuteranno in un incontro online del piano israeliano di vaccinazione insieme al dott. Arnon Shahar, responsabile della task force anti-Covid del Maccabi Healthcare Services. L'incontro si terrà su Zoom, sarà introdotto da sua eccellenza l'Ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eydar, e dal presidente di Ricostruire, Stefano Parisi. (13:30)- La Fit-Cisl a livello nazionale e regionale dedica una speciale giornata ai rider per informarli e formarli sui loro diritti e sui loro compensi. Durante l'open day i rider potranno recarsi nelle sedi del sindacato, previo appuntamento nel rispetto delle procedure anticovid, per conoscere i contenuti del contratto collettivo nazionale che si applica a loro di diritto, ovvero il ccnl Logistica, Trasporto merci e Spedizione e le norme a tutela della salute e della sicurezza. In particolare la sede nazionale di via Antonio Musa 4 a Roma sarà a loro disposizione dalle 9 alle 18 (Rer)