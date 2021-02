Ue: Gentiloni, per evitare aumento insolvenze, fare attenzione a ritiro sostegno pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, quattro sono i punti da tenere presenti secondo Gentiloni. Il primo, "passare gradualmente da un approccio globale ad azioni di sostegno più mirate che distinguano tra imprese non redditizie e vitali che necessitano di sostegno". Il secondo, "facilitare una diversificazione dei finanziamenti per imprese redditizie" e "preservare un canale di credito efficace, soprattutto per le imprese che sono più piccole o che altrimenti non sono in grado di accedere ai finanziamenti di mercato". Terzo, "per le imprese non redditizie, sarà necessario garantire un'uscita ordinata, richiedendo solide procedure di insolvenza". Su questo, "stiamo lavorando a un'iniziativa per l'armonizzazione o la convergenza minima in aree mirate di insolvenza non bancaria", ha spiegato. Quanto elemento, "l'impatto sul settore bancario deve essere gestito bene" e "il piano d'azione della Commissione sugli Npl sarà determinante a tale riguardo". In conclusione, per il commissario, "dobbiamo prendere le decisioni giuste per affrontare con decisione le sfide dell'insolvenza del settore societario, in modo che le aziende dell'Ue rimangano produttive e competitive dopo questa crisi", ha proseguito. (Beb)