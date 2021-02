Covid: Garavaglia, quota importante dei 32 miliardi andrà a montagna, in questi mesi è stata dimenticata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indennità per la chiusura improvvisa sono da quantificare, ma sicuramente "nel prossimo decreto una quota importante dei 32 miliardi di euro andrà alla montagna: non credo ci siano problemi a capire l'entità del danno e questo va fatto". Lo ha detto il neo ministro del Turismo Massimo Garavaglia durante una conferenza stampa a Palazzo Lombardia, dove ha incontrato alcuni rappresentanti delle attività dei comprensori sciistici. "La montagna finora è stata dimenticata - ha proseguito Garavaglia - alla montagna non è arrivato nulla finora, se non qualche briciola, ci sono alberghi chiusi da dieci mesi, ci sono stagionali che non hanno la possibilità di lavorare: gli indennizzi sono importanti per evitare che la gente rinunci ad andare avanti". Rispondendo a chi gli ha chiesto se ci fosse già un'idea dell'entità del danno, Garavaglia ha ricordato che "tolti i sistemi di impianti e funi, c'è già un documento condiviso tra le Regioni che parla già di 4,5 miliardi di danni. A questi vanno aggiunte risorse per gli impianti". (Rem)