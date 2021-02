Fiumicino: corpo di uomo in decomposizione trovato vicino strada, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I resti di un uomo in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati, questa mattina, nella cunetta che fiancheggia via Arturo Pompeati Luchini a Fiumicino. A scorgere tra i rovi ciò che sembrava essere immondizia, ma che invece era il corpo senza vita di una persona, è stato un agente di polizia fuori servizio. L’uomo ha lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i colleghi del commissariato di Fiumicino. Da una prima indagine sul corpo, di età compresa tra i 40 e i 55 anni, non vi sarebbero tracce di violenza. Ulteriori ricerche farebbero ipotizzare, grazie ad un telefono cellulare rinvenuto in prossimità dei resti, che si tratti di un romeno senza fissa dimora. La salma è stata sequestrata e verrà sottoposta ad autopsia.(Rer)