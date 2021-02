Ue: Gentiloni, ruolo internazionale più forte euro a tutela economia globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, "un ruolo internazionale più forte dell'euro aprirebbe la strada a un sistema valutario globale più stabile e diversificato" e "significherebbe più scelta per gli operatori di mercato, renderebbe l'economia globale meno vulnerabile", "contribuirebbe inoltre a proteggere la nostra economia dagli shock dei cambi e ridurre la dipendenza da altre valute e ridurrebbe i costi di transazione e finanziamento". Gentiloni ha parlato nella conferenza stampa dopo l'Eurogruppo, ricordando che la decisione di utilizzare una valuta spetta ai partecipanti al mercato, ma "le scelte politiche possono rendere l'euro più attraente per gli investitori internazionali". Queste scelte includono "un'attuazione rapida e ambiziosa dei piani di ripresa e resilienza per rendere le nostre economie più resilienti"; "un'emissione di successo di obbligazioni denominate in euro per finanziare la Next Generation Eu, che aggiungerà una significativa profondità e liquidità al mercato"; "rendere il sistema finanziario europeo più resiliente, completando l'unione bancaria e dei mercati dei capitali"; "rafforzare i sistemi di pagamento transfrontalieri, in relazione ai quali è cruciale il nostro lavoro con la Banca centrale europea (Bce) sulla finanza digitale". Infine, per Gentiloni bisogna continuare il lavoro sulla finanza sostenibile dove l'Ue è già "un hub globale, che dovrebbe ricevere un ulteriore impulso grazie all'impegno di avere il 30 per cento delle emissioni del Next Generation Eu come obbligazioni verdi", ha concluso. (Beb)