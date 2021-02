Covid: Pizzul (Pd) su stop sci, no a zuffe istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "No alle zuffe istituzionali. Ora subito risorse per la sopravvivenza della montagna". Così il capogruppo Pd al Consiglio regionale lombardo Fabio Pizzul commenta l'intervento del ministro per il Turismo Massimo Garavaglia a Palazzo Lombardia. "Innanzitutto - afferma Pizzul - bisogna evitare zuffe tra diversi livelli istituzionali. Se è vero che la decisione del governo sugli impianti è arrivata tardi, è altrettanto vero che la Regione aveva, da parte sua, annunciato una settimana prima un'ordinanza che dava per scontata un'apertura che non lo era affatto, perché doveva aspettare il pronunciamento del governo. Non possiamo dimenticare che in presenza di una pandemia la priorità è la tutela della salute che passa per il controllo dell'epidemia. Altrimenti si rischiano danni ben peggiori". "Alla montagna va certamente dato un grande segnale di attenzione, che certamente in Lombardia manca da almeno dieci anni. Poco importa se questo si traduce in ristori o indennizzi. L'essenziale è trovare, subito, le risorse che servono alla montagna per sopravvivere. E va fatto senza zuffe istituzionali. Garavaglia ora fa parte del governo non può permettersi di chiedere polemicamente indennizzi e fare opposizione al governo dalla Lombardia", conclude Pizzul. (Com)