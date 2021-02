Covid: Campidoglio, al via procedura vaccinazione per agenti di polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale ha comunicato alla Regione Lazio il fabbisogno di vaccini per gli agenti di polizia locale. Come da indicazioni della Regione, la prima tranche di vaccinazioni riguarderà gli agenti sotto i 55 anni, si tratta complessivamente di 3.629 unità. Lo rende noto il Campidoglio, spiegando che "tale procedura è scattata in seguito alla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dello scorso 11 febbraio, relativo alla pianificazione delle vaccinazioni da virus Covid-19 per le forze dell'ordine". (segue) (Com)