Covid: Piemonte, vaccini a over 80 e personale scolastico, 68 mila prenotazioni in 24 ore (2)

- “Questa giornata conferma il Piemonte come una delle Regioni più preparate ad affrontare anche la vaccinazione di massa - aggiunge il commissario dell’Area giuridico amministrativa dell’Unità di crisi della Regione, Antonio Rinaudo -. Mentre procede a pieno regime il completamento della vaccinazione del personale del nostro sistema sanitario e delle Forze dell’ordine e delle Forze armate, tra le prime regioni in Italia per rapidità di somministrazione dei vaccini, dai prossimi giorni daremo il via a questo nuovo importante passo avanti per mettere in sicurezza i cittadini piemontesi a cominciare dalle fasce più fragili, come gli over 80”. “Le decine di migliaia di adesioni raccolte già nel primo giorno della campagna di adesione per il personale scolastico, universitario e della formazione professionale - evidenzia Pietro Presti, consulente strategico Covid della Regione Piemonte - dimostra l’attenzione e la sensibilità di questo settore rispetto al tema della sicurezza sanitaria, sia ai fini della tutela della salute sia per garantire la continuità di un servizio fondamentale come quello dell’istruzione”. (RPi)