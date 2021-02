Ue: Gentiloni, necessari primi esborsi Next Generation Eu prima dell'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve essere in grado di effettuare i primi esborsi del Next Generation Eu prima della pausa estiva e per questo bisogna accelerare il processo di ratifica della decisione sulle risorse proprie all'interno del Quadro finanziario pluriennale dell'Ue. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa dopo l'Eurogruppo. "E' nel nostro interesse agire più rapidamente possibile. La tempistica la conoscete. Questa settimana il regolamento finale sarà pronto e dalla prossima settimana potremo continuare con le discussioni sulle bozze dei piani nazionali. Grazie a queste discussioni potremo ricevere i piani formali quando saranno pronti", ha detto. "In teoria dalla presentazione formale" dei piani "all'approvazione c'è un periodo massimo di tre mesi", ha ricordato. "Si può accelerare questo periodo di tempo? Credo sia nell'interesse di tutti, senza indebolire la qualità di questi piani", ha continuato. "Dobbiamo essere assolutamente di essere in grado di effettuare i primi esborsi prima della pausa estiva. Dobbiamo accelerare il processo di ratifica" e la presentazione di bozze più avanzate di piani. (Beb)