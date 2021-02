© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile Lavoro del Pd, Marco Miccoli, si chiede in una nota "come si concilia l’allarme lanciato dal Cts sulla variante inglese del virus e l’invito di alzare la guardia nella prevenzione con la scelta del ministro Brunetta di smetterla con lo smart working e far tornare tutto il lavoro in presenza? Non si concilia. Cosa succede?". (Com)