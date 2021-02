Covid: De Rosa (M5s Lombardia), primato di Garavaglia, membro esecutivo e portavoce opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima erano gli odiatori della Lombardia, poi è stato l'algoritmo, questa sera il presidente Fontana e il ministro Garavaglia hanno spiegato che la colpa è della normativa attuale che - udite, udite - consente al ministro della Salute di prendere decisioni relative alla salute". Così Massimo De Rosa, capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Consiglio regionale lombardo, commenta in una nota la conferenza stampa del presidente Fontana e del neo ministro del Turismo Garavaglia, che - sottolinea il pentastellato - "è riuscito anche a stabilire un primato: per la prima volta un membro dell'esecutivo è anche portavoce dell'opposizione al governo di cui è parte. E dopo due soli giorni dal giuramento. Un capolavoro". "Purtroppo ancora una volta l'istituzione regionale è svilita dal dover essere il palcoscenico per il triste spettacolo al quale assistiamo da inizio marzo. Parole, propaganda e annunci seguiti da zero fatti. L'unico dato concreto che il ministro Garavaglia ha saputo comunicare riguarda gli aiuti che arriveranno agli operatori del turismo e alla montagna. Si tratta dei 32 miliardi stanziati grazie al voto sullo scostamento di bilancio voluto dal governo Conte e dei fondi del Recovery fund, ottenuti dal governo Conte. Un'eredità importante, con la quale pretendiamo, per il bene delle nostre imprese e dei nostri territori, che il ministro Garavaglia sappia essere all'altezza". (Com)