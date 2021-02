Milano: Scavuzzo, in un anno 2.851 violazioni su piste ciclabili, in Buenos Aires 394

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il totale delle violazioni al Codice della Strada che sono state accertate su tutte le piste ciclabili nell'anno 19/20 è di 2.851". Lo ha fatto sapere la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo rispondendo in Consiglio comunale a una domanda a risposta immediata del consigliere di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato. Per quanto riguarda in particolare le nuove ciclabili, le violazioni accertate sono state 58 in corso Venezia, di cui 53 per sosta vietata; 394 in corso Buenos Aires, di cui 375 per sosta vietata di auto parcheggiate sulla ciclabile o sugli scivoli; 16 in viale Monza, di cui 11 per sosta vietata su pista e quattro sul passaggio per accedervi; mentre "in viale Legioni Romane ne è stata rilevata solo una", ha riferito Scavuzzo, sottolineando però che quelli che si riferiscono alle nuove ciclabili sono "dati per difetto". Del totale delle 2.851 violazioni - ha poi precisato la vicesindaco - "2.310 sono per sosta sullo sbocco della pista, 227 per veicoli (in massima parte motocicli e ciclomotori) che circolano nella pista ciclabile, benché agli accessi sia esposto il segnale, 17 per non aver dato la precedenza ai ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili, spesso in flagranza con una pericolosità legata all'azione che si sta realizzando, in cui l'intervento degli agenti ha permesso di evitare una situazione peggiore". (Rem)