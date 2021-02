Ue-Italia: Donohoe, Franco più che consapevole delle sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, è più che consapevole delle sfide che l'area euro e l'Italia devono affrontare. Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, in conferenza stampa dopo l'Eurogruppo. "Stamattina ho parlato con il ministro Franco per dargli il benvenuto all'Eurogruppo prima dell'inizio della riunione ufficiale. Lui ha partecipato molto attivamente alla discussione di oggi, ha fatto molti interventi importanti e abbiamo concordato che nella nostra riunione di marzo chiederemo al nuovo ministro italiano di farci una presentazione delle priorità del governo, come fanno tutti i nuovi ministri. L'unico motivo per cui non è stato fatto oggi è perché ha appena assunto il suo nuovo ruolo e ci sembrava giusto lasciargli un po' di tempo. Aspettiamo con interesse questa presentazione", ha detto. Donohoe ha spiegato che, dopo gli incontri che ha avuto con Franco, ha compreso che il neo ministro italiano "è più che consapevole delle sfide che zona euro e Italia devono affrontare e sono molto fiducioso che lui e il nuovo governo lavoreranno con noi per attuare i necessari piani per rispondere a queste sfide". (Beb)