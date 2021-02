Vaccini: Bussolati (Pd), orgoglioso iniziativa giovani dem per aiutare anziani a prenotare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre molte altre Regioni contano gli anziani over 80 vaccinati - dichiara in una nota il consigliere regionale del Partito democratico Pietro Bussolati - noi in Lombardia contiamo i disagi nemmeno per le prenotazioni, ma per le preadesioni. Evidentemente per l'assessore Moratti questa non è una priorità e non c'è fretta. Per noi, invece, ce n'è molta, e io sono orgoglioso dell'iniziativa dei Giovani Democratici che hanno deciso di mettersi a disposizione degli anziani per aiutarli a prenotarsi sul sito. Un esempio di generosità e di concretezza, altro che i piani tanto fumo e poco arrosto della giunta Moratti – Fontana". (Com)