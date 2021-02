Governo: Casalino, da Di Maio enorme lealtà a Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luigi Di Maio ha dimostrato "enorme lealtà", con l'ex premier Conte c'è stato "sempre supporto l'uno per l'altro e andavano anche molto d'accordo". Lo ha chiarito Rocco Casalino, già portavoce dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della registrazione di "Otto e mezzo" in onda stasera su La7. "Salvini e Renzi per ragioni personalissime hanno fatto cadere i governi Conte", ha spiegato. "Zingaretti non lo conoscevo, mi ha fatto una buona impressione", ha concluso Casalino. (Rin)