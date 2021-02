Covid: Regione Lazio, online modalità prenotazione vaccini per personale scuola under 55

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state pubblicate online sul sito Salute Lazio le modalità di prenotazione riservate al personale scolastico e universitario docente e non docente under 55 anni per la vaccinazione anti Covid. Lo comunica l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. "Potranno prenotare con la tessera sanitaria dal 18 febbraio gli appartenenti alla fascia di età compresa tra i 55 e i 45 anni - si legge in una nota-. Dal 22 febbraio le prenotazioni per la fascia di età tra i 44 e i 35 anni e dal 26 febbraio gli under 34 anni. Le somministrazioni inizieranno dal giorno 22 febbraio".(Rer)