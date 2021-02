Vaccini: Papa Giovanni di Bergamo hub provinciale per farmaci Moderna e AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo è "hub"per la ricezione e lo stoccaggio dei vaccini Moderna e Astra Zeneca distribuiti alle Asst Bergamo Est e Bergamo Ovest in base alla programmazione provinciale. Un'organizzazione - spiega l'azienda sanitaria in una nota - differente da quella relativa ai vaccini Pfizer i cui vassoi vengono forniti direttamente ad ogni ospedale, in base alla programmazione decisa dalla struttura commissariale che fa capo ad Arcuri. "Un ruolo quello di hub provinciale - come sottolinea Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII - per la distribuzione del vaccino e dei dispositivi medici alle altre aziende socio sanitarie territoriali che rappresenta uno sforzo aggiuntivo nella lotta al virus, che va ad aggiungersi alla complessa attività del nostro polo ospedaliero e territoriale ad alta specializzazione. Uno sforzo di cui ringrazio i nostri farmacisti che stanno lavorando senza soluzione di continuità assicurando il ricevimento e la distribuzione dei vaccini sette giorni su sette. In totale, ad oggi, lunedì 15 febbraio, sono quattromila le dosi Moderna ricevute di cui mille trattenute dal Papa Giovanni per assicurare le prime dosi a sei Rsa e tremila distribuite alle Asst Bergamo Est e Bergamo Ovest. Per quanto riguarda Astra Zeneca sono pervenute 7.800 dosi di cui distribuite 6.300 alle altre Asst e trattenute 1.500 al Papa Giovanni per la fase 1bis". (segue) (Com)