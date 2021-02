Vaccini: Papa Giovanni di Bergamo hub provinciale per farmaci Moderna e AstraZeneca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consegna delle scatole, in arrivo dal deposito militare di Pratica di Mare, centro nazionale di arrivo e smistamento, ha cadenza settimanale. Una volta stoccate, le scatole dei due vaccini Moderna e AstraZeneca, contenenti ognuna dieci flaconi accompagnati da relativi kit con le siringhe, vengono smistate dall'Unità di farmacia alle altre Asst del territorio, in base alla programmazione provinciale. Rispetto al vaccino Pfizer, che necessita di una particolare catena del freddo per conservazione e trasporto, i vaccini AstraZeneca-Oxford e Moderna possono essere conservati, trasportati e manipolati in condizioni refrigerate normali. L'unità di farmacia dell'Asst Papa Giovanni XXIII è anche "hub" dell'ospedale rispetto alle strutture "spoke" per il vaccino Pfizer. In questo caso la casa farmaceutica consegna direttamente a ciascuna Asst, sulla base del piano organizzato direttamente dal commissario all'emergenza Arcuri, le dosi per le vaccinazioni da effettuare e da smistare alle strutture spoke. (segue) (Com)