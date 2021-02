Vaccini: Papa Giovanni di Bergamo hub provinciale per farmaci Moderna e AstraZeneca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, sono 18 le strutture che fanno riferimento al Papa Giovanni. Quattro le case di cura destinatarie delle fiale: la San Francesco, la B. Palazzolo, l'Humanitas di Bergamo e la Clinica Quarenghi di San Pellegrino Terme, a cui si aggiungono 14 residenze sanitarie assistenziali (rsa) della provincia di Bergamo. L'ospedale trasferisce insieme ai vaccini anche le competenze per utilizzare le fiale attraverso attività di formazione. Anche in questo caso vengono consegnati anche i dispositivi medici: siringhe per la diluizione del vaccino e per la predisposizione delle dosi e le siringhe per le iniezioni. "La nostra farmacia - spiega Daniela Valsecchi, direttore della farmacia dell'Asst Papa Giovanni - si occupa di tutta la gestione dei vaccini. Con la coordinatrice infermieristica Marinella Daminelli organizziamo la consegna alle nostre strutture 'spoke' o alle altre Asst, a seconda del vaccino che riceviamo, della programmazione provinciale e tenuto conto delle sedute vaccinali programmate in ospedale nell'ambito della campagna di vaccinazione agli operatori della sanità. Ci occupiamo poi della registrazione dei trasferimenti sul software regionale, per tenere monitorate le consegne e tracciare le destinazioni delle fiale". (Com)