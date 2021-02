Regno Unito: premier Johnson su restrizioni Covid, "dobbiamo essere ottimisti ma pazienti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i progressi raggiunto non è il momento di bassare la guardia dato che "non siamo in possesso di tutti i dati circa l'efficacia delle vaccinazioni" nel lungo periodo. Lo ha affermato il primo ministro britannico Boris Johnson, in una conferenza stampa organizzata per fare il punto sulla pandemia. Johnson ha celebrato il raggiungimento del risultato di 15 milioni di persone vaccinate nel Regno Unito, sottolineando tuttavia come non sia il momento di rilassarsi. Il premier britannico ha ribadito che bisognerà essere "ottimisti ma pazienti", ma ha anche sottolineato come il 22 febbraio il governo procederà ad indicare una "via d'uscita" dalle attuali restrizioni anti-Covid, giorno in cui è prevista la revisione delle attuali regole e chiusure degli esercizi commerciali. Alla conferenza era presente anche il capo del sistema sanitario inglese (Nhs England), Simon Stevens, il quale ha ribadito come il programma di vaccinazione nazionale sia stato sinora "uno straordinario lavoro di squadra nazionale", ma ha anche affermato come "il lavoro non sia terminato", descrivendo il programma di vaccinazione come "una maratona con due sprint".(Rel)