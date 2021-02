Visegrad: ambasciatore ungherese in Italia, lo scontro con l'Ue non è quotidiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è un buon rapporto tra Ungheria e gruppo di Visegrad da un lato e Unione europea dall'altro. Se ne dice convinto l'ambasciatore ungherese in Italia, Adam Kovacs, intervenuto al webinar "Trent'anni del gruppo di Visegrad: una nuova Europa che guardi ad est?", organizzato dal centro studi "Geopolitica.info" e dall'ambasciata di Polonia in Italia. Il conflitto con l'Unione europea non è una questione quotidiana e, secondo l'ambasciatore, la convinzione che serva un'Europa forte "è condivisa". Budapest ritiene tuttavia che l'Europa possa dirsi forte solo se composta "da Stati forti". "Le visioni sono un pò differenziate ma i valori sono comuni", ha detto l'ambasciatore. Anche sulla questione dei vaccini contro il coronavirus Kovacs non vece l'apertura di un nuovo fronte di scontro con Bruxelles. "L'Ungheria è stata tra i primi a notare un problema con i ritardi nell'approvvigionamento", ha detto, e pertanto ha cercato soluzioni alternative e le ha trovate nei vaccini russo e cinese. (segue) (Vap)