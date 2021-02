Visegrad: ambasciatore ungherese in Italia, lo scontro con l'Ue non è quotidiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è stato bisogno di altra legislazione nazionale. Le regole Ue già consentono in caso di emergenza di autorizzare farmaci essenziali. Era un'esigenza dei cittadini di tornare al più presto alla normalità. Nuove serrate sono problematiche per tutti. La gente vuole tornare alla normalità", ha dichiarato l'ambasciatore ungherese in Italia. A proposito del gruppo di Visegrad, Kovacs ha parlato di una collaborazione regionale che ha trent'anni ma "non è affatto stanca, bensì maturata". "C'è una storia comune nel cuore dell'Europa e miriamo a soddisfare interessi comuni. Se ci sono diversità di vedute ci concentriamo su ciò che ci unisce", ha spiegato. Kovacs ha ringraziato l'Italia per essere "sempre stata di appoggio ai Paesi del V4". (Vap)