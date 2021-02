Viabilità: Provincia Mb, da 15 a 20 febbraio indagini su 4 manufatti Milano-Meda con cantiere in notturna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono per tutta la settimana le attività di indagine integrative, già avviate nei giorni scorsi, su quattro manufatti della Milano – Meda: P2 (viale Brianza, Varedo), P4 (via Pastrengo, Varedo), P5 (via monte tre croci, Varedo), P6 (via Bertacciola, Bovisio). Sono previsti cantieri notturni - fa sapere una nota della Provincia di Monza e Brianza - a partire dalle ore 21 fino alle ore 6 con chiusura della carreggiata ascendente della Sp ex Ss n. 35 nelle prime due notti, e chiusura della carreggiata discendente nelle restanti tre notti. Si segnala che nelle notti di martedì su mercoledì e mercoledì su giovedì saranno istituti sensi unici alternati sui tratti comunali di viabilità superiore dei ponti P2, P4 e P6, per consentire l'apertura, sulla pavimentazione, di pozzetti ispettivi delle solette. La notte tra lunedì 15 e martedì 16 sarà chiusa la carreggiata ascendente (verso valle/Como) Sp ex Ss n. 35, con uscita obbligatoria n. 7 "Varedo – Monza-Saronno SS n. 527" e rientro su Sp ex Ss n. 35 allo svincolo n. 8 "Bovisio Masciago" (percorrendo itinerario alternativo di deviazione); nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 sarà chiusa la carreggiata ascendente (verso valle/Como) Sp ex Ss n. 35, con uscita obbligatoria n. 7 "Varedo – Monza-Saronno SS n. 527" e rientro su Sp ex Ss n. 35 allo svincolo n. 8 "Bovisio Masciago" (percorrendo itinerario alternativo di deviazione), con senso unico alternato tratto viabilità superiore sui ponti P2 (Brianza), P4 (Pastrengo) e P6 (Bertacciola). (segue) (Com)