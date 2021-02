Viabilità: Provincia Mb, da 15 a 20 febbraio indagini su 4 manufatti Milano-Meda con cantiere in notturna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 sarà chiusa la carreggiata discendente (verso monte/Milano) Sp ex Ss n. 35, con uscita obbligatoria n. 8 "Bovisio Masciago – Desio" e rientro su Sp ex Ss n. 35 allo svincolo n. 7 "Varedo" (percorrendo itinerario alternativo di deviazione), con senso unico alternato tratto viabilità superiore ponti P2 (Brianza), P4 (Pastrengo) e P6 (Bertacciola). Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 sarà chiusa la carreggiata discendente (verso monte/Milano) Sp ex Ss n. 35, con uscita obbligatoria n. 8 "Bovisio Masciago – Desio" e rientro su Sp ex Ss n. 35 allo svincolo n. 7 "Varedo" (percorrendo itinerario alternativo di deviazione). Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20, infine, sarà chiusa la carreggiata discendente (verso monte/Milano) Sp ex Ss n. 35, con uscita obbligatoria n. 8 "Bovisio Masciago – Desio" e rientro su Sp ex Ss n. 35 allo svincolo n. 7 "Varedo" (percorrendo itinerario alternativo di deviazione). (Com)