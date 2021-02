Governo: Patuanelli, come al Mise al Mipaaf per lavorare in esclusivo interesse della nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora ha inizio un nuovo percorso al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali che onorerò con altrettanto impegno, 'nell’esclusivo interesse della nazione'". Lo scrive su Facebook il neo ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, già titolare del ministero dello Sviluppo economico, che spiega come al Mise "resteranno tanti progetti già avviati, tante misure che devono accompagnare le imprese verso la grande sfida dell’innovazione e della sostenibilità, un nuovo Piano nazionale transizione 4.0, il superbonus 110 per cento, la riforma del Fondo centrale di garanzia per le Pmi. Ciò che abbiamo costruito in questi mesi non sarà visibile ma sarà tangibile per gli imprenditori e per i lavoratori", aggiunge. "Non posso dire di non aver fatto errori, ma posso affermare con certezza che, insieme al presidente Giuseppe Conte e ai colleghi ministri, abbiamo sempre agito pensando alla scelta migliore per la collettività, per le imprese, per i lavoratori e per le loro famiglie. Il resto - conclude Patuanelli - sarà la storia a giudicarlo". (Rin)