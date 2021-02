Libano: movimento sciita Amal, ancora sul tavolo iniziativa Berri per superare stallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa del presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, per superare lo stallo nella formazione del governo rimane sul tavolo. Lo ha reso noto oggi il movimento sciita Amal, di cui Berri è il presidente, al termine di una riunione in videoconferenza. “L’ufficio politico del movimento Amal ribadisce che l'iniziativa del presidente Nabih Berri rappresenta ancora l'uscita per tutti al fine di eliminare gli ostacoli nel processo di formazione del gabinetto”, si legge nella dichiarazione. Amal ha aggiunto: "Il corso del processo di formazione del gabinetto negli ultimi giorni ha messo in luce l'inutilità del dibattito che pone gli interessi privati e di parte davanti al maggiore interesse nazionale, in un momento in cui le persone stanno vivendo la fase peggiore a livello sociale ed economico". All'inizio di febbraio Berri ha chiesto la formazione di un governo in cui nessuna fazione abbia il potere di veto di un terzo più uno e i cui ministri siano "specialisti che non appartengono a partiti, movimenti o figure politiche". Le parti dovrebbero nominare figure consensuali che "non sono né con loro né contro di loro", ha suggerito Berri. (Res)