Libano: giudice esplosione Beirut convoca ex ministro Fenianos per nuovo interrogatorio

- Il giudice istruttore libanese Fadi Sawan, responsabile dell’inchiesta sulla devastante esplosione del porto di Beirut dello scorso 4 agosto 2020, ha convocato l’ex ministro dei Lavori pubblici, Youssef Fenianos, per un nuovo interrogatorio giovedì prossimo, 18 febbraio. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Fenianos apparirà davanti al giudice in qualità di imputato, dopo essere stato incriminato lo scorso dicembre – insieme ad altri due ex ministri e al premier uscente Hassan Diab – per “negligenza”. Sawan, la cui inchiesta è ricominciata la scorsa settimana dopo un’interruzione durata varie settimane, ha convocato oltre a Fenianos anche l’ex direttore delle Dogane al porto di Beirut, Moussa Hazmieh. (Res)