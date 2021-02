Libia: papa Francesco ricorda i 21 martiri ortodossi copti uccisi nel febbraio 2015

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uomini normali andati a lavorare all’estero per sostenere le loro famiglie, i 21 "martiri" ortodossi copti uccisi in Libia nel febbraio 2015 "sono stati battezzati anche con il sangue" diventando i "santi di tutti i cristiani". Lo ha detto papa Francesco nel suo video messaggio per la Giornata dei martiri contemporanei, organizzata dalla diocesi ortodossa copta di Londra in occasione della commemorazione dei 21 cittadini ortodossi copti uccisi il 15 febbraio 2015. L'iniziativa riunisce in un webinar papa Tawadros II, patriarca della Chiesa ortodossa copta, Justin Welby, Arcivescovo di Canterbury, il Cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, e rappresentanti di altre Chiese. "È il giorno di oggi che ho nel cuore, quel febbraio del 2015. Ho nel cuore quel battesimo di sangue, questi 21 uomini battezzati cristiani con l’acqua e lo Spirito, e quel giorno battezzati anche con il sangue. Sono i nostri Santi, Santi di tutti i cristiani, Santi di tutte le confessioni e tradizioni cristiane. Sono coloro che hanno imbiancato la loro vita nel sangue dell’Agnello, sono coloro… del popolo di Dio, del popolo fedele di Dio", ha affermato il pontefice. (segue) (Res)