Libia: papa Francesco ricorda i 21 martiri ortodossi copti uccisi nel febbraio 2015 (2)

- "Sono andati a lavorare all’estero per sostenere le loro famiglie: uomini normali, padri di famiglia, uomini con l’illusione (il desiderio) di avere dei figli; uomini con la dignità dei lavoratori, che non solo cercano di avere pane a casa loro, ma di portarlo a casa con la dignità del lavoro. E questi uomini hanno dato testimonianza di Gesù Cristo. Sgozzati dalla brutalità dell’Isis, morivano dicendo: 'Signore Gesù!', confessando il nome di Gesù. È vero che c’è una tragedia, che questa gente ha lasciato la vita sulla spiaggia; ma è vero anche che la spiaggia è stata benedetta dal loro sangue. Ma ancora di più è vero che dalla loro semplicità, dalla loro fede semplice ma coerente hanno ricevuto il dono più grande che possa ricevere un cristiano: la testimonianza di Gesù Cristo fino a dare la vita", ha dichiarato papa Francesco ringraziando "Dio nostro Padre perché ci ha dato questi fratelli coraggiosi". "Ringrazio lo Spirito Santo - ha aggiunto Francesco - perché ha dato loro la forza e la coerenza di arrivare alla confessione di Gesù Cristo fino al sangue. Ringrazio i vescovi, i preti della Chiesa sorella copta che li ha allevati, ha loro insegnato a crescere nella fede. E ringrazio le mamme di questa gente, di questi ventuno uomini che hanno loro 'allattato' la fede: sono le mamme del popolo santo di Dio che trasmettono la fede 'in dialetto', un dialetto che va oltre le lingue, il dialetto delle appartenenze", ha affermato Francesco. (Res)