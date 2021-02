Sanità: certificati invalidità falsi, assessore Lazio "via dipendenti Asl infedeli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo appreso delle indagini in corso nei confronti di alcuni funzionari amministrativi circa presunti illeciti nelle certificazioni di invalidità. La vicenda oltre che essere grave, mette in cattiva luce lo sforzo che tutta la sanità regionale sta compiendo nel contrasto alla pandemia. I dipendenti Asl infedeli saranno immediatamente sospesi e avviate le procedure per il licenziamento". Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, sottolineando che "le mele marcie vanno allontanate e la Regione si costituirà parte civile nell'eventuale procedimento".(Com)