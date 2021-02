Governo: Care' (Pd), bene europeismo Draghi, mettere in sicurezza il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo ha "solide basi che sono garantite dall'autorevolezza del presidente Draghi. Quelle dell'europeismo sono parole che rassicurano. Abbiamo, in questi primi giorni, registrato un sentimento di protezione verso lavoratori e imprese, grande determinazione sul piano vaccinale per mettere in sicurezza i cittadini. Questo serve ora. E questo il nostro Paese, avrà. Avanti". Lo scrive su Facebook il deputato del Pd, Nicola Carè. (Rin)