Forza Italia: Lollobrigida (Fd'I), auguri buon lavoro a Tajani, Bernini e Ronzulli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni ad Antonio Tajani, Anna Maria Bernini e Licia Ronzulli per i nuovi incarichi che, da oggi, ricopriranno in Forza Italia". Lo afferma, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Abbiamo condiviso anni di comuni battaglie, sempre nel centrodestra - continua il parlamentare -, e rappresentano la migliore garanzia di un rinnovato impegno a tenere unita la coalizione. A loro, che rispettivamente sono stati nominati coordinatore, vicecoordinatore e responsabile dei rapporti con gli alleati, vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte mia e del gruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio". (Com)