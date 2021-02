Ue: eurodeputati plaudono a nomina Okonjo Iweala a guida Omc, opportunità di parità membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eurodeputati Bernd Lange e Sven Simon accolgono con favore la nomina di Ngozi Okonjo-Iweala come nuovo direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) in quanto offre l'opportunità di mettere tutti i membri su un piano di parità. "Sono estremamente soddisfatto della nomina del dottor Ngozi Okonjo-Iweala come prossimo direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Non solo diventerà la prima direttrice generale donna, ma sarà anche la prima direttrice generale dall'Africa", ha dichiarato il socialista tedesco Bernd Lange, presidente della commissione per il commercio internazionale e copresidente del gruppo direttivo del Parlamento europeo della Conferenza parlamentare sull'Organizzazione mondiale del commercio (Pcwto). "Per troppo tempo gli interessi dei Paesi in via di sviluppo ed emergenti non sono stati presi sufficientemente in considerazione dalle grandi potenze. La sua nomina offre l'opportunità di mettere tutti i membri su un piano di parità", ha dichiarato. (segue) (Beb)