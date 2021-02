Ue: eurodeputati plaudono a nomina Okonjo Iweala a guida Omc, opportunità di parità membri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo essere consapevoli che non sarà una corsa facile. Okonjo-Iweala sta rilevando l'organizzazione nel periodo probabilmente più difficile della sua storia. Abbiamo anche perso tempo prezioso a causa del lungo blocco della sua nomina da parte della precedente amministrazione statunitense", ha aggiunto. "L'organizzazione richiede una riforma radicale per adattarla al futuro. Sebbene risolvere l'impasse in seno all'organo d'appello non sarà facile, mi aspetto un'atmosfera molto più costruttiva rispetto agli ultimi quattro anni. Questa è anche un'opportunità per portare in primo piano la questione del clima e della sostenibilità. Inoltre, l'Omc deve affrontare le ripercussioni della pandemia: dobbiamo lavorare di più insieme sulla digitalizzazione e la salute. Il nuovo direttore generale dovrà essere allo stesso tempo responsabile della crisi e riformatore per rimettere in carreggiata il commercio basato su regole", ha continuato. "Abbiamo avuto l'onore di avere una discussione con la dott.ssa Okonjo-Iweala nel gruppo direttivo del Parlamento della Conferenza parlamentare sull'Organizzazione mondiale del commercio (Pcwto) il 19 ottobre 2020. Sono fermamente convinto che la sua vasta conoscenza e i suoi straordinari risultati siano gli elementi di cui abbiamo bisogno per ripristinare la fiducia nel sistema multilaterale. Ha ciò che serve per dare una nuova spinta al sistema commerciale multilaterale e diventare il punto di svolta di cui abbiamo bisogno. Apprezzo anche l'importanza che annette al coinvolgimento parlamentare e attendo con impazienza una proficua collaborazione. Può contare sul pieno sostegno del Parlamento europeo", ha concluso Lange. (segue) (Beb)