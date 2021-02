Ue: eurodeputati plaudono a nomina Okonjo Iweala a guida Omc, opportunità di parità membri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nomina della dott.ssa Okonjo-Iweala come nuovo direttore generale fa ben sperare per il funzionamento dell'Omc e del sistema commerciale multilaterale nel suo insieme. Come primo direttore generale africano, porterà nuove prospettive alla politica commerciale internazionale, in particolare, nell'area dello sviluppo sostenibile e della crescita. La sua conferma oggi è un successo anche per il Parlamento europeo, che ha sostenuto Okonjo-Iweala contro l'opposizione dell'amministrazione Trump. Ci congratuliamo con lei e attendiamo con impazienza una più stretta cooperazione tra l'Omc e l'Ue. È la persona giusta al momento giusto per superare le enormi sfide per il sistema commerciale internazionale e rendere le prossime riforme un successo", ha affermato il popolare tedesco, Sven Simon, co-presidente del gruppo direttivo del Pcwto. (Beb)